İhlas Haber Ajansı

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Fethiye'de salça kazanına düşen çocuk, uçak ambulansla İstanbul'a götürüldü

Fethiye’de kaynayan salça kazanına düşerek yaralanan 2 yaşındaki çocuk, ambulans uçakla İstanbul’a götürüldü.

Fethiye'de kaynayan salça kazanına düşerek yaralanan 2 yaşındaki çocuk, ambulans uçakla İstanbul'a götürüldü.


Fethiye'de 2 yaşındaki Öykü Merve, anne ve babasının salça yapmak için domates kaynattığı kazanın içine düştü. Kız çocuğunun vücudunda 2. derece yanık oluşurken, ailesinin çabaları ve sağlık ekiplerince çocuk, Fethiye Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlk müdahalesinin ardından küçük Öykü, ileri tedavi ihtiyacının karşılanacağı İstanbul Ümraniye Yanık Merkezi'ne nakli için Dalaman Havalimanına götürüldü. Yaralı çocuğun uçak ambulansla İstanbul'a nakli sağlandı.

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