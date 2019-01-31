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Fethiye'de sel baskını

Muğla’nın Fethiye ilçesinde, geceden itibaren etkili olan sağanak yağış bazı evlerin bodrum katlarını tarım arazilerini su altında bıraktı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, geceden itibaren etkili olan sağanak yağış bazı evlerin bodrum katlarını tarım arazilerini su altında bıraktı.


İlçede geceden beri aralıksız yağan yağmur nedeniyle ilçeye bağlı Taşyaka Mahallesi'ndeki 4 evin bodrum ve girişi katını su bastı.


Bazı vatandaşlar evlerine giren suyu kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalışırken Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkalığı Fethiye Grup Amirliği ekipleri de evlerdeki suyu boşaltmak için çalışma başlattı.


Kayaköy'de Tarım arazileri suyla doldu


Kayaköy Mahallesi'nde meydana gelen taşkın nedeniyle tarım arazileri ve bazı evleri su bastı. Kayaköy'deki yerleşim yerlerine yönelen yağmur suları Karakeçiler ve Kınalı mevkilerindeki tarım arazilerini su altında bıraktı. Kayaköy'den Gemiler Koyu'na giden yol da sel nedeniyle kapandı.


Kayakaöy Muhtarı Metin Ekiz ise, en son yaklaşık 15 yıl önce böyle kuvvetli yağış olduğunu dile getirdi. Suları kendi imkanlarıyla başka yerlere yönlendirdiklerini anlatan Ekiz, “Şu anda araziler doldu. Yine mahalleden Gemirler Koyu'na giden yol sularla kaplı. İnşallah kimsenin canına bir şey olmadan bu olayı atlatırız.” dedi.

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