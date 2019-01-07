Fethiye'de sera üreticisinden sobalı don nöbeti

Muğla'nın Fethiye ilçesinde örtü altı üreticileri, 2 dereceye düşen hava sıcaklığının ürünlerine zarar vermemesi için seralarda soba yakıp, don nöbeti tuttu.

Fethiye'de hava sıcaklığının akşam saatlerinde 2 dereceye düşmesi, örtü altı üreticisini olumsuz etkiledi. Alarma geçen üreticiler, hava kararınca sera içinde nöbet tutmaya başladı. Seranın girişine astıkları termometrelerde sıcaklığın 2 dereceye düştüğünü gören üreticiler, odun attıkları sobaları ateşleyerek sıcaklığı korumaya çalıştı. Fethiye'nin Patlangıç, Çamköy ve Karaçulha mahallelerinde bazı üreticiler dün saat 21.00'den itibaren seralarını ısıtmaya başladı. Üreticilerin don nöbeti sabah güneş doğuncaya kadar sürdü.

Patlangıç Mahallesi'nde seracılık yapan Murat Dal, saat 21.00 sıralarında derecelerin 3 dereceye düştüğünü ve sobaları yaktıklarını söyledi. Sabaha kadar serada nöbet tutacaklarını belirten Dal, “Domateslerimiz üşümesin diye derece 3'ü gösterdiğinde sobaları yakıyoruz. Böylece dereceyi yüksek tutuyoruz ve daha çok verim alıyoruz” dedi.

Karaçulha Mahallesi'nde seracılık yapan Zübeyde Ongün ise, domateslere verdikleri emeğin karşılığını alabilmek için soğuk havalarda nöbet tuttuklarını ifade etti.

Yaktıkları sobaları 2 saatte bir kontrol ettiklerini dile getiren Ongün, “Çocukla ilgilenir gibi sabaha kadar bekliyoruz. Bu sene fiyatlar yüzümüzü güldürdü. Emeğimizin karşılığını aldık. İnşallah her sene böyle güzel olur” diye konuştu.

Cengiz Genç ise 5 dönüm serasında sabaha kadar ürünlerinin dondan etkilenmemesi için bekleyeceğini söyleyerek, "Sobaları yakmazsak domatesleri don alıyor" dedi.