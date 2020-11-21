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Fethiye'de Seyir Halindeki Otomobil Yandı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde seyir halindeki otomobil yandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde seyir halindeki otomobil yandı.


Selçuk Aykurt idaresindeki 48 FE 228 plakalı otomobilin, Taşyaka Mahallesi Şehit Osman Tosun Caddesi'nde seyir halindeyken motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı.


Aracını yol kenarına çeken Aykurt, 112 acil çağrı merkezinden yardım istedi. Olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye daire Başkanlığı Fethiye grup amirliği sevk edildi. İtfaiye ekiplerince yangın söndürüldü.


Yangın sonrası araçta hasar oluştu.

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