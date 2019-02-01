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Fethiye'de sıcak hava keyfi

Türkiye’nin büyük bölümünde kar ve soğuk hava etkisini sürdürürken,Muğla’nın Fethiye İlçesin’de güzel hava keyfi yaşadı.

Türkiye'nin büyük bölümünde kar ve soğuk hava etkisini sürdürürken,Muğla'nın Fethiye İlçesin'de güzel hava keyfi yaşadı.


1970 metre yüksekliğindeki Babadağ'da kar hala dururken Ölüdeniz Mahallesi'nde vatandaşların yanı sıra bazı turistler deniz kenarlarında güneşlenip şubat ayı ortasında güzele havanın keyfi yaşadı.


Deniz suyu ve havas sıcaklığının 17 derece ölçüldüğü Fethiye Ölüdeniz'de güneşli havayı fırsat bilen bazı vatandaşlar da Belcekız Plajı'nda güneşin tadını çıkardı. Vatandaşlardan bazıları kumsalda fotoğraf çekinirken, bazıları da yürüyüş yaparak kafeler de dinlendi. Macera tutkunları ise Babadağ'ın bin 200 metrelik yüksekliğinden yamaç paraşütüyle uçuş yaparak Ölüdeniz'i kuş bakışı izleme fırsatı buldu.

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