Fethiye'de Sıfır Atık Obje Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu

Dünya Çevre Günü etkinliklerinde Muğla'nın Fethiye ilçesinde iklim değişikliği ve sıfır atık konulu obje yarışması ile okullar arası atık pil ve elektronik atık yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri dağıtıldı.

Dünya Çevre Günü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen programda çelenk töreninin ardından sıfır atık konulu yarışmanın sergisine geçilerek, dereceye girenlere ödülleri takdim edildi. Ayrıca Okullar Arası gerçekleştirilen Atık Pil ve E – Atık Toplama yarışmalarının sonuçları da belli oldu. 115 kg ile Fethiye Gazi Ortaokulu üçüncü, 169 kg ile Vali Recai Güreli İlkokulu ikinci, 221 kg ile Menteşeoğlu Şehit Orçun Munyas İlkokulu birinci oldu. İlçe okullarının tamamından 1100 kg atık pil toplandığı açıklandı. Okul yöneticileri, öğretmen ve öğrencilere ödülleri takdim edildi. Fethiye'deki Dünya Çevre Günü etkinliklerinin, Cuma gününe kadar devam edeceği öğrenildi.