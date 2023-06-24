Fethiye'de silah ve uyuşturucu ticareti yapan 2 şüpheli yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde silah ve uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Fethiye'de bir grubun silah ve uyuşturucu ticareti yaptığı ihbarını alan Muğla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucu F.T. ile R.B.A.isimli iki şüphelinin ismine ulaşıldı. KOM ekiplerinin düzenledikleri operasyonla F.T. ile R.B.A.'yı ikametinde gözaltına aldı.Şüphelilerin ikametlerinde 3 ruhsatsız tabanca 14 fişek, pompalı tüfek, bir miktar sentetik uyuşturucu ile peçeteye emdirildiği belirlenen bonzai ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.