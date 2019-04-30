Fethiye'de “STEM” proje sergisi

Muğla'nın Fethiye İlçesinde öğrencilerin "STEM" projesi kapsamında hazırladıkları çalışmalar sergilendi.

Sergi açılışını İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Kaya, Şube Müdürleri, Okul Müdürleri, öğrenciler ve veliler katıldı. İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen “ErkenSTEM ile 21. yüzyıl yaşam becerileri projesi” öğrenciler tarafından gerçekleştirilen çalışmalar Özer Olgun Kültür Merkezinde ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Fen, teknoloji, mühendislik, matematik gibi dört önemli disiplinin bir araya getirilmesiyle oluşturulan öğretim modeli STEM eğitimi proje kapsamında ilçedeki 33 okul ve ilkokul öğretmeni ile 1500 öğrenciye STEM eğitimi verildi.

Fethiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Kaya yaptığı konuşmada, “Avrupa'da 1950'li yıllarda başlamış ancak ülkemizde son birkaç yıldır gündeme gelmeye başlayan STEM ve Erken STEM eğitimleri bizimde çok şükür ilçemizde ve ülkemizde gençlerimizle, nesillerimizle buluşmaya başladı” dedi.

Kaya, STEM eğitimleriyle amaçladıklarını şöyle anlattı; “Yıllardır hep şunu eleştirmiştik; matematik derslerinde üçgenin alanını hesaplamayı, yükseklik hesaplamayı, karenin alanını hesaplamayı biliyorduk, öğreniyorduk, bir evimizin küpünü hesaplamasını biliyorduk ama evimizin duvarını boyayacağımızda boyacıya kaç para vereceğimizin hesabını yapamıyorduk. Güneş ışıkları dünyaya kaç saniyede, kaç dakikada ulaşıyor, yıldızlar ne kadar uzaklıkta, ne kadar mesafede bunları her birini teorik olarak biliyoruz ama bunları da bir yerde kullanmıyorduk. Yapılmak istenen tam bu noktada. Bütün teorik öğrendiklerimizi hayata uygulayabilmek. Ve tabiki 21. Yüzyıl yaşam becerisi diye adlandırdığımız, nitelendirdiğimiz teknolojinin dilinin matematiğin ve mühendisliğin birlikte hep beraber çalışarak, üreten bir toplum olmanın il adımıdır STEM uygulamaları. Bu anlamda STEM geleceğe umutla bakmanın bir adımıdır” diye konuştu.

Fethiye'de 33 okulda 180 öğretmenin STEM eğitimlerinden geçtiğini kaydeden Kaya, “Bu güne kadar 33 okulumuzda 180 öğretmenimiz bu eğitimlerden geçtiler. Şuanda STEMle ilgili okullarımıza çalışmalar ve projeler devam ediyor. Önümüzdeki yıllarda da erken STEM'den STEM'e geçerek ortaokullarımızda da bu projenin artarak devam etmesini planlıyoruz” dedi.