İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Fethiye'de su alarak batan teknedeki 3 kişi kurtarıldı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde su alarak batan teknede bulunan 3 kişi kurtarıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde su alarak batan teknede bulunan 3 kişi kurtarıldı.


Karagözler Mahallesi Büyük Boncuklu Koyu önlerinde bir tekne henüz belirlenemeyen bir nedenle su aldı. Teknenin batmaya başlaması üzerine teknede bulunanlar 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Yardım çağrısı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ile Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Teknedeki 3 kişi sahil güvenlik ekiplerince kurtarılarak karaya çıkarıldı.


Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerince olası çevre kirliliğine karşı tekne çevresine bariyer serme işlemi yapıldı.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.