Fethiye'de sürücüler drone ile denetlendi

Muğla'nın Fethiye İlçesinde 9 günlük Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yoğunlaşan yollarda Jandarma ekipleri dronlu denetim yaptı. Trafik uygulamasında kurallara uymayan sürücülere cazai işlem uygulanırken trafik akışının aksadığı bölgelerde ek tedbirler alındı.

Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, bayram tatili dolayısıyla özellikle turistik merkezler Ölüdeniz güzergahlarda uygulama ve yol kontrolü yaptı. Fethiye-Ölüdeniz yolunda yapılan uygulamaya trafik, asayiş, mobil plaka tanıma sistemi (PTS) uygulamaları drone ve 20 personel ile gerçekleştirildi. Uygulamada sürücülere ve yolculara emniyet kemeri takmanın önemi anlatılırken sürücülere de aşırı hızın getirdiği olumsuzluklardan söz edildi.

Denetimler sonucu trafik kurallarına uymadıkları belirlenen sürücülere cezai işlem uygulandı. Trafik denetimleri ve uygulamaların sıklıkla değişik bölgelerde yapılacağı belirtildi. Öte yandan Ölüdeniz yolunda zaman, zaman uzun araç kuyrukları oluştu.