Fethiye'de sürüklenen tekneyi kıyı emniyeti kurtardı

Muğla'nın İlçesinde Fethiye'nin arızalanınca sürüklenmeye başlayan teknedeki bir çocuk 3 kişi, kıyı emniyeti tarafından kurtarıldı. Tekne ekipler tarafından limana çekildi.

Edinilen bilgiye göre, Göcek'te açılarında makine arızası yaptığı belirlenen ve sürüklenen içinde biri çocuk3 kişi bulunan tekne 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım talebinde bulundu. İhbar üzerine olay yerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, bölgeye hareket etti. Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Göcek açıklarında sürüklenen tekneyi yedekleyerek Fethiye Limanı'na güvenli bir şekilde çekti.