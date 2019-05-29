Fethiye'de tarihi eser operasyonu

Muğla'nın Fethiye ilçesi Esenköy Mahallesinde Ö.Ç. isimli şüphelinin elinde tarihi değer taşıyan eserler olduğu ihbarının ardından Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararı sonrası evde arama yapıldı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından evde ve evin eklentilerinden yapılan arama çalışmasında 27 adet taş niteliğinde değişik ebatlarda tarihi değer taşıdığı değerlendirilen malzeme, altın küpe, tarihi değer taşıyan tüfek ve tarihi eser aramada kullanıldığı öğrenilen dedektör ele geçirildi.

Olay sonrası şüpheli Ö.Ç. hakkında tahkikat başlatıldı.