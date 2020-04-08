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Fethiye'de tarihi eser operasyonu

Muğla’nın Fethiye ilçesinde, polisin düzenlediği tarihi eser operasyonunda 72 adet sikke, 25 adet farklı boy ve şekillerde obje ele geçirilirken, bir kişi gözaltına alındı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, polisin düzenlediği tarihi eser operasyonunda 72 adet sikke, 25 adet farklı boy ve şekillerde obje ele geçirilirken, bir kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Fethiye Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yaptığı öne sürülenlere yönelik çalışma başlattı.


Esenköy Mahallesinde “COVİD-19” salgınını fırsat bilerek elindeki tarihi eseri satacağını tespit eden ekipler şahısları takibe aldı.


Uzun süre takip eden polis ekipleri şüphelilerin M.Ü'nün evine operasyon yaptı. Evde yapılan aramada tarihi eser niteliği taşıyan 72 adet sikke, 25 adet farklı boy ve şekillerde obje ile 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve bu tüfeğe ait 55 adet fişeğe ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan M.Ü emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.


Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu geçtiğimiz günlerde “Koronayla ilgileniyoruz diye devletin diğer meselelerinin hiçbir noktasını atlayamayız” açıklamasını yapmıştı.

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