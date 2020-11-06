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Fethiye'de tedbirlere uymayan 4 bin 500 kişiye, 6 Milyon 135 Bin TL ceza kesildi

Muğla’nın Fethiye İlçesinde Mart ayından bu yana korona virüs tedbirlerine uymayan 4 bin 500 kişiye toplam 6 milyon 134 bin 908 TL idari para cezası kesildi.

Muğla'nın Fethiye İlçesinde Mart ayından bu yana korona virüs tedbirlerine uymayan 4 bin 500 kişiye toplam 6 milyon 134 bin 908 TL idari para cezası kesildi.


Edinilen bilgiye göre, Mart ayından bu yana Kovid -19 tedbirleri kapsamında ilçenin farklı noktalarında kolluk kuvvetleri ve sağlık ekipleri denetimlerini hızla sürdürüyor. Bu anlamda Türkiye'de ilk Kovid-19 virüsünün görüldüğü 11 Mart tarihinden itibaren, Fethiye'deki korona virüs tedbirlerini ihlal eden 4 bin 500 kişiye, toplamda 6 milyon 134 bin 908 lira para cezası kesildi. Bu cezalardan bin 500 kişiye maske takmadığından dolayı 1 Milyon 350 Bin TL olarak uygulandığı öğrenildi. Sosyal mesafeye uymayan, hijyen krallarına uymayan ve diğer sebeplerden dolayı da 3 bin kişiye de 4 Milyon 784 Bin 908 TL para cezası kesildiği öğrenildi. Öte yandan 250 iş yerine kurallara uymadığı gerekçesi ile 779 Bin 804 TL idari para cezası, 40 iş yerine 3 ile 10 gün arası iş yeri kapatma cezası ve 10 iş yerine de ruhsat iptali cezası kesildiği bildirildi.

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