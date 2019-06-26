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Fethiye'de tefeci operasyonu: 3 Tutuklama

Muğla’nın Fethiye ilçesinde Cumhuriyet Başsağlığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 46 kişiyi mağdur ettikleri iddiasıyla KOM ekipleri tarafından gözaltına alınan biri kadın, 4 kişiden 3’ü tutuklandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Cumhuriyet Başsağlığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 46 kişiyi mağdur ettikleri iddiasıyla KOM ekipleri tarafından gözaltına alınan biri kadın, 4 kişiden 3'ü tutuklandı.


Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla başlatılan tefecilik operasyonunda İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, tarafından gözaltına alınan şüpheliler İ.G, İ.G, B.G. ve C.G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.


Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.G, İ.G, C.G. tutuklanarak Eşen T Tipi Ceza evine gönderilirken, B.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


İlçede geçtiğimiz günlerde yapılan operasyonda 4 kişi gözaltına alınmış, evlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dolu ve boş senet, suçtan elde edildiği düşünülen bir miktar para, ajanda ile vekaletname gibi tefecilik konusu belgeler ele geçirilmişti.

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