Fethiye'de tefecilik operasyonu: 3 gözaltı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde tefecilik operasyonu düzenlendi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Fethiye Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, vatandaşlara faizle para vererek tefecilik yaptıkları iddia edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Polis ekipleri düzenledikleri iki ayrı operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonlarda şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, 4 kök hint keneviri, 10 paket sahte bandrollü kaçak sigara, 7 senet, senet defteri ve uyuşturucu madde yapımında kullanılan aparat ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.