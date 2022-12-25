Fethiye'de tersane yangını: 4 ahşap tekne zarar gördü

Muğla'nın Fethiye ilçesinde sabaha karşı tersanede çıkan ve yaklaşık 1 saatte söndürülen yangında, 4 ahşap tekne zarar gördü.

Yangın, Fethiye'nin Karagözler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fevzi Çakmak Caddesi üzerindeki yat çekek yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Sabaha karşı saat 05.55 sıralarında çıkan yangında bir anda alevler yükseldi. Alevleri fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yangına 7 arazöz ve 19 kişilik ekiple müdahale etti. Yangın 1 saatte kontrol edilip söndürülürken, yangında 4 adet teknenin zarar gördüğü öğrenildi. Alevlerin kontrol altına alınmasının ardından ekipler, soğutma çalışması gerçekleştirdi. Ahşap teknelerin zarar gördüğü yangında, büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeninin bulunması için inceleme başlatıldı.