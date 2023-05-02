Fethiye'de “Trafik Haftası” Anaokulu öğrencileri ile kutlandı

Anasınıfı öğrencileri eğlenerek, öğrendi.

“Trafik Haftası” etkinlikleri çerçevesinde Özel Fethiye Anaokulu'nda gerçekleştirilen etkinlikte renkli görüntüler yaşandı. Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri öncülüğünde gerçekleştirilen programda ekipler trafik bilincinin aşılanması, trafik işaret ve ışıklarında ne şekilde hareket edileceği konularında bilgiler verdi.

Program sonunda anaokulu öğrencileri hareketli şarkılar eşliğinde dans edip polis araçlarıyla fotoğraf çekinerek keyifli anlar yaşadı. Nostaljik polis aracıda çocukların yoğun ilgisini çekti.

Programda Fethiye Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amiri Gökhan Kam, anaokulu öğrencilerine trafik hakkında bilinmesi gerekenleri aktardı.

Fethiye Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amiri Gökhan Kam, “Trafik haftasına girdiğimiz bugünlerde okullara gidip, trafik bilincini aşılamaya çalışıyoruz. Bu konuda en büyük şansımız Fethiye İlçe Emniyet Müdürü Kayhan Dadaşolu ve İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu eski trafikçi oldukları için bizim arkamızdalar. Etkinliklerimize büyük destek veriyorlar. Okullarda ve trafik eğitim parkında eğitimlerimiz devam edecek. Çocuklara kalıcı bilgiler aktarmaya çalışıyoruz” dedi.