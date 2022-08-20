Fethiye'de trafik kazası: 1 ölü

Muğla'nın Fethiye İlçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Ölüdeniz Mahallesi Ovacık Mevkisi Polis Evi kavşağında gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Burak Samet Erdoğan'ın (29) kullandığı 48 ABT 445 plakalı motosiklet, B.Ş. (28) idaresindeki 34 LA 2464 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralanırken, olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerinde gelen sağlık ekipleri motosiklet sürücüsü Erdoğan'a ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastaneye tedavi altına alınan Erdoğan doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Erdoğan'ın ölüm haberini alan ailesi ve sevenleri yasa boğulurken, otomobil sürücüsü B.Ş. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınarak karakola götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.