Fethiye'de trafik kazası: 1 ölü

Muğla'nın Fethiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Ölüdeniz Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.Ö. (38) idaresindeki 48 GY 666 plakalı otomobil, Keith William Cupitt'in (64) kullandığı 48 ML 332 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan yaralı İngiliz vatandaşı doktorların çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.