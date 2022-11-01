Fethiye'de trafik kazası: 1 ölü

Muğla'nın Fethiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, İ.Ö. (43) idaresindeki 48 AFF 746 plakalı kamyonet, Görkem Odabaşı (22) idaresinde ki 48 PF 361 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri motosiklet sürücüsü Görkem Odabaşı'nın hayatını kaybettiğini tespit etti. Görkem Odabaşı'nın cansız bedeni Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.