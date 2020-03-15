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Fethiye'de trafik kazası; 2 yaralı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde motosikletin yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde motosikletin yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.


Kaza, Patlangıç Mahallesi Baha Şıkman Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Berkay K.'nın (17) kullandığı 48 GG 290 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmek isteyen Pervin K.'ya (43) çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Berkay K. ile Pervin K.'yı ambulans ile Fethiye Devlet Hastanesine kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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