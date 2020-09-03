Fethiye'de trafik kazası: 2 yaralı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, otomobil ve otobüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 2 kişi yaralandı. Kazada otomobilin altında kalan kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Kaza, Fethiye – Muğla karayolu Çiftlik kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim D. idaresindeki 06 ADF 918 otomobil ile Hakan D. idaresindeki 20 DU 111 plakalı otobüs ile çarpıştı.

Kazada otomobil sürüsü ile yanında yolcu olarak bulunan Ümmühan D. yaralandı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemesi üzerine olay yerine itfaiye, polis, Jandarma ve ambulans sevk edildi.

Otomobil sürücüsü ambulansla Fethiye Devlet Hastanesine götürülürken otomobilin altında kalan Ümmühan D. Muğla Büyük Şehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Fethiye İtfaiye Grup amirliği ekipleri tarafından otomobilin altından çıkartılarak ambulans ile hastaneye sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.