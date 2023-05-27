Fethiye'de trafik ve ekonomik sorun yaşamak istemeyen turistler bu sistemi kullanıyor

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşayan Samet Tan isimli gencin, ilçeye gelen yerli ve yabancı turistlere yardımcı olmak için başlattığı uygulama ilçede bir sektör oldu. Her ferdi bisikletçi olan Tan Ailesi'nin 4 yıl önce uygulamaya geçirdiği bisiklet kiralama işi ile ilçeye gelen yerli ve yabancı turistler trafik sorunu yaşamadan daha ekonomik gezmenin keyfini yaşıyor.

Türkiye'nin önde gelen turistik beldelerinden Fethiye'de yaşayan Samet Tan, üniversite eğitimini Çin Dili ve Edebiyatı üzerine okuyarak tamamladıktan sonra ülkenin değişik illerinde kendi sektöründe çalıştı. Dışarıda çalışmak yerine memleketine dönerek yıllardır Fethiye'de bisiklet satışı yapan ailesi ile yaşamaya karar veren Samet Tan, yaz aylarında turizm beldelerinin en önemli sorunları arasında yer alan trafik sorunun çözümüne de katkı sağlamak için 4 yıl önce bisiklet kiralama işi başlattı.

İlçeye gelen yerli ve yabancı turistleri hem trafik sorunundan kurtaran hem de daha ekonomik bir şekilde gezmelerini sağlayan Samet Tan'ın bu uygulaması ile yeni bir sektör oluştu. Ana dili Türkçe'nin dışında eğitimini aldığı Çince ile birlikte İngilizce ve Rusça'yı oldukça iyi konuşan Tan, bildiği diğer dillerle birlikte dünyanın pek çok ülkesinden gelen turistlere hem bisiklet kiralıyor hem de adeta bir kültür elçisi gibi çalışıyor.

İşinden memnun olduğunu belirten Tan, havaların ısınması ile birlikte bisiklet kullanımın oldukça arttığını belirterek, “Bisiklet kullanımı, Fethiye'de popüler bir aktivite haline geldi. Hem yerli halk hem de turistler, şehirdeki güzellikleri keşfetmek için bisiklet kullanmayı tercih ediyor. Elektrikli ya da elektriksiz bisiklet kullanarak bölge gezisini yapanlar hem trafik sorunu yaşamıyor hem de bu şekilde gezi daha ekonomik olduğu gibi çevreye da katkı sağlamış oluyor” dedi.