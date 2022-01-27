İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Fethiye'de trafo yangını korkuttu

Muğla’nın Fethiye ilçesinde elektrik trafosunda çıkan yangın iş yerlerine ulaşmadan itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde elektrik trafosunda çıkan yangın iş yerlerine ulaşmadan itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.



Edinilen bilgiye göre, Mustafa Kemal Bulvarı'nda ana yol kenarında yer alan elektrik trafosu, bilinmeyen bir nedenden dolayı alev aldı. Kısa sürede hemen yan taraftaki bir ağaca sıçrayan alevler ağacı tez zamanda kapladı. Trafodaki dumanı gören mahalle sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesine bağlı Fethiye İtfaiye Amirliği ekipleri trafodaki yangına müdahale ederek söndürdü.


Yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlatıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.