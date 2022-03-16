Fethiye'de, Turizm Fuarı 11. kez kapılarını açtı

Muğla'nın Fethiye İlçesi'nde düzenlenen Fethiye Turizm, Turizm Tedarikçileri ve Yiyecek, İçecek İhtisas Fuarı (FETEX) bu yıl 11. kez kapılarını açtı.

Çamköy Mahallesi'ndeki Bekir Eser Çamköy Semt Pazaryeri'nde 4 bin 500 metrekare alan üzerine kurulan fuarda, 50 firma stant açtı. Fethiye Belediyesinin ev sahipliğinde Fethiye Kaymakamlığı, Fethiye Ticaret ve sanayi Odası ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının destekleriyle 11. Kez kapılarını açan fuar ilk gün yoğun ilgi gördü. Fuarın açılışına Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası yönetim kurulu Başkan yardımcısı Kemal Hıra, Ziraat Odası Başkanı Kenan Karayiğit, Fethiye Seyyar pazarcılar ve Manavlar Odası Başkanı Adem Hıra, Seydikemer Fethiye Süt Birliği Başkanı Turgut Tokmak ve sivil toplum örgütü temsilcileri yaparken davetliler de yoğun ilgi gösterdi.

Fuarın açılışında konuşan Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası yönetim kurulu Başkan yardımcısı Kemal Hıra “ Fuarların ülkemize ve ilçemize katkılarını biliyoruz. Pandemiden dolayı iki yıldan beri bu fuarı yapamıyorduk. Oda olarak bu tarz etkinliklere destek oluyoruz. Pandemi de yavaş yavaş bitti gibi görünüyor. Bu tanıtımlar ile gelecek olan misafirlerimiz daha kaliteli bir hizmet alabilmek için tedarikçilerimiz daha önemli bu fuara katılan firmalara çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Fuarcılık Genel Müdürü Volkan Gülcan ise 50 tane katılımcı firmamız var. İki yıldan buna yana pandemiden dolayı fuarları yapamıyorduk. Bu yıl 12'ncisini düzenliyoruz katılım güzel" diye konuştu.

Fuarın 18 Mart'ta sona ereceği belirtildi.