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Fethiye'de uyuşturucu operasyonu; 1 kişi tutuklandı

Muğla’nın Fethiye İlçesinde, Fethiye Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin yaptığı uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

Muğla'nın Fethiye İlçesinde, Fethiye Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin yaptığı uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından yaklaşık bir ay önce uyuşturucu madde ticareti suçlamasıyla adli kontrol aldığı belirtilen şüpheli, gözaltına alındı.


Şüphelinin üstünden yapılan aramada, bir miktar esrar, skunk ile hassas terazi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen U.S, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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