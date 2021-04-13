Fethiye'de uyuşturucu operasyonu; 1 kişi tutuklandı

Muğla'nın Fethiye İlçesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin yaptığı uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Polis ekiplerinden kaçmaya çalışan M.K. gözaltına alındı. Zanlının üst aramasında 16 paket hallinde metamfetamin ile bir miktar kenevir tohumu ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.