Fethiye'de uyuşturucu operasyonu; 2 tutuklama

Muğla'nın Fethiye İlçesinde, Fethiye Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin operasyonda uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, uyuşturucu maddeyle mücadele programı kapsamında sokak satıcılarına yönelik yaptıkları çalışmada belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Düzenlenen operasyonda, G.A, L.K, O.Y.Y, B.B, O.A, N.D.K, A.K, A.F.İ. ve Ş.Y. gözaltına alındı.

Şüphelinin evlerinde yapılan aramada 80 adet Extacy hap ,30 adet Kırmızı Reçeteye tabi Eczai Sentetik hap ile Esrar maddeleri ele geçirilerek

Emniyetteki işlemlerin ardından uyuşturucu ticareti yapmak suçlamasıyla adliyeye sevk edilen şüphelilerden O.Y.Y. ve N.D.K, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. G.A, L.K, B.B, O.A, A.K, A.F.İ. ve Ş.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.