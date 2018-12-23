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Fethiye'de uyuşturucu operasyonu

Muğla’nın Fethiye ilçesinde polisin düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 25 parça halinde paketlenmiş eroin ele geçirildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde polisin düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 25 parça halinde paketlenmiş eroin ele geçirildi.


Edinilen bilgilere göre Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, uyuşturucu maddeyle mücadele programı kapsamında Çamköy Mahallede belirlenen bir adrese operasyon düzenlendi


Ekipler tarafında otomobil ve evde yapıkları aramada 25 parça halinde paketlenmiş eroin ele geçirildi. Gözatına alınan H.Y. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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