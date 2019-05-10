Fethiye'de uyuşturucu operasyonu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde jandarma ekipleri tarafından 4 aydır sürdürülen planlı faaliyetler kapsamında uyuşturucu imalatı ve ticareti yaptıkları ileri sürülen 7 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Jandarma ekiplerinin uyuşturucu imal ettikleri ve ticaretini yaptıkları şüphesi ile 4 ay önce takibe aldığı Ş.K.S.Ü. F.K. Ş.K. G.K. İ.M. ve S.T. isimli şüpheliler hakkında Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararı sonrası eş zamanlı 9 adreste arama çalışması yapıldı.

Aramalarda 220 gram uyuşturucu madde, 500 adet farklı kutular içerisinde cinsel uyarıcı hap, ruhsatsız av tüfeği ve kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmada adli işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.