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Fethiyede uyuşturucu operasyonu

Muğla’nın Fethiye İlçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiası ile gözaltına alınan 2 kişiden, biri tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Muğla'nın Fethiye İlçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiası ile gözaltına alınan 2 kişiden, biri tutuklanarak ceza evine gönderildi.


Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu madde satışı yapıldığı yönünde istihbarat alan Fethiye Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Grup Amirliği ekipleri, operasyon gerçekleştirdi. Yapılan operasyonda Ç.K'ya ait otomobilde yapılan aramalarda, 15 gram Kokain, 6 gramskunk, hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve 14 adet fişek ele geçirildi. Öte yandan M.A ve A.N.O'nun evlerinde yapılan aramada, 40 gram esrar, 50 gram skunk maddesi ele geçirilirken, uyuşturucudan elde edilen 8 Bin 950 Tl paraya el konuldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ç.K Uyuşturucu Madde Ticareti yapmaktan tutuklanarak, Eşen T Tipi Cezaevine gönderilirken, M.A ve A.N.O ise adli kontrollük şartı ile serbest bırakıldı.

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