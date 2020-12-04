İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Fethiye'de uyuşturucu operasyonu

Muğla’nın Fethiye ilçesine il dışından uyuşturucu madde getirdiği tespit edilen araçta uyuşturucu madde ve para ele geçirildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesine il dışından uyuşturucu madde getirdiği tespit edilen araçta uyuşturucu madde ve para ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Fethiye Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince sahadan alınan bilginin değerlendirilmesiyle il dışından uyuşturucu madde getireceği tespit edilen bir araç, ilçe girişinde yapılan şok uygulamada durduruldu. Araçta yapılan aramada, 25.84 gram eroin, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 3 bin 500 TL para ele geçirildi. Araçta bulunan 2 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.