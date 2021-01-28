Fethiye'de Uyuşturucu Operasyonu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre; Fethiye Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından yapılan iki ayrı operasyonda uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddia edilen 2 kişi göz altına alındı. Narkotik ekipleri tarafından teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen 2 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Narkotik dedektör köpeği "Hera" nında destek verdiği operasyonda, şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu hap ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.