İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Fethiye'de Uyuşturucu Operasyonu

Muğla’nın Fethiye ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Edinilen bilgiye göre; Fethiye Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından yapılan iki ayrı operasyonda uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddia edilen 2 kişi göz altına alındı. Narkotik ekipleri tarafından teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen 2 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Narkotik dedektör köpeği "Hera" nında destek verdiği operasyonda, şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu hap ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.