Fethiye'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Fethiye'de jandarma ekipleri tarafından takibe alınan ve konakladığı adreste yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Çiftlik Mahallesinde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takibe alınan şüpheli H.T.A.'nın adresine operasyon düzenlendi. Uyuşturucu madde arama köpeği "Zorlu"nun da katılımıyla yapılan aramalarda “86 Gram Skunk esrar, 3 Gr Metamfetamin, uyuşturucu içme aparatı ve hassas terazi ” ele geçirildi. H.T.A gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.T.A, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.