Fethiye'de uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen B.Y. ile K.A jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Fethiye Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı. B.Y. ve K.A. isimli şahısların Yanıklar Mahallesinde bir otelde konakladıkları ve odada çok sayıda uyuşturucu madde olduğu bilgisini edinen ekipler harekete geçti. Jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Narkotik köpeği Zorlu'nun da katıldığı aramada 35 Gram Metamfetamin, 12 Gr Skunk, 8 Adet Gerica marka sentetik hap, 33 adet Ekstacy türü uyuşturucu hap, 2 Adet Hassas terazi ,5 Adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 27 bin 755 TL nakit para ele geçirildi. K.A. alınan ifadesi ve biyolojik örneklerinin ardından serbest bırakıldı. Şüpheli B.Y.'nin ise işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildiği öğrenildi.