Fethiye'de uyuşturucu tacirlerine geçit verilmiyor

Muğla'nın Fethiye ilçesinde uyuşturucu getiren şüpheli otogarda yapılan operasyonla gözaltına alınıp, tutuklandı.

Fethiye‘ye İstanbul üzerinden uyuşturucu getirileceği bilgisini alan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, C.Y. isimli şahsı takibe aldı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından Fethiye otogarına otobüsle gelen C.Y. düzenlenen operasyonla yakalandı. Şahsın üzerinde yapılan aramada 82 gram kokain maddesi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen C.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.