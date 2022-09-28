Fethiye'de 'World Acro Cup' başladı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde ilk kez düzenlenen 'World Acro Cup', Ölüdeniz'de başladı.

Fethiye'nin dünyaca ünlü Ölüdeniz Mahallesi'nde Babadağ Teleferik, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Hava Sporları Federasyonu, Muğla Valiliği, Fethiye Kaymakamlığı ile Kalkınma Ajansı iş birliğinde bu yıl ilk kez düzenlenen 'World Acro Cup' başladı.

Babadağ bin 700 metre pistinde gerçekleşen törende Fethiye protokolünün yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Hava Sporları Federasyonu, Muğla Valiliği, Kalkınma Ajansı yetkilileri ve sporcular yer aldı. Etkinliğe 49 ülkeden 420 sporcunun katıldığı öğrenildi.

Etkinlik boyunca, wingsuit, base jump, speed fly, tandem yamaç paraşütü gösterisi yapılacak. Türkiye Akro Kupası ve Word Acro Cup yarışlarının düzenleneceği etkinlik, 2 Ekim'de sona erecek.

Fethiye Kaymakamı Alper Balcı, Babadağ'a yapılan teleferik ile Fethiye'nin yeni bir destinasyon kazandığını belirtti. Balcı, "Bu etkinliğe katılmaktan çok mutluyum. Fethiye ve Ölüdeniz yeni bir destinasyon kazandı. Tesisi ilçeye kazandıran Kenan Kıran'a teşekkür ediyorum. Tesis ile uluslararası bir etkinlik ilçede yapılabiliyor. Pandemide çok vakit kaybettik. Kaybedilen zamanı bu gibi organizasyonlarla kazanmamız lazım. Katılan tüm sporculara da özgürleşmek için Fethiye'yi seçtikleri için teşekkürler. Önümüzdeki yıl kategori 1'de bu etkinliği gerçekleştirelim” dedi.

Babadağ Teleferik Genel Müdürü Cengiz Koçak ise Babadağ ve Ölüdeniz'in etkinlikle kendini dünyaya en iyi şekilde göstermesinin sağlanacağını dile getirdi. Koçak, “Bugüne kadar dünyanın en iyi akrobasi uçuşu yapılabilen alanına sahip olunmasına rağmen Uluslararası Hava Sporları Federasyonu'nun (FAI) onayıyla yapılan bir şampiyona gerçekleşmedi. Türkiye'den bu spora girip bizi dünyaya tanıtan sporcumuz yoktu. Bizi dünyaya sporla tanıtan bir sporcunun olmaması bizim için büyük bir handikaptı. Böylece yola çıktık ve başvurumuzu yaptık. Burada FAI onaylı bir dünya şampiyonası düzenliyoruz. Dünya kupasının bu yılki kategorisi 2i. Amacımız bunu kategori 1'e çıkarmak. Kategori 1'e çıktıktan sonra dünyadaki tüm sporcular bu etkinliğe katılmadıklarında puanlar düşmüş olacak. Böylece burası bizim insanları davet ettiğimiz bir yer değil, insanların gelmek için çaba sarf ettikleri bir yer olacak. Burada kırılacak rekorlarla dünya hava sporları tarihine girecek bir yer olacak Babadağ. Ölüdeniz ve Babadağ hak ettiği değeri alacak. Babadağ Teleferik olarak 16-23 yaş arası iddialı ve idealist 15 sporcuya sponsor olduk. Yıl başından bu yana yaklaşık 600 uçuş yaptılar. Yetişen Türk sporcular kendilerini hem Türkiye Hava Sporları Federasyonu'nun düzenlediği Türkiye Kupası'nda gösterecekler hem de etkinliğe gelen dünya çapında isim yapmış sporcuların tecrübelerinden faydalanacaklar” ifadelerini kullandı.