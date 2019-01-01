Fethiye'de yabancılar yardım için denize girdi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşayan yerleşik yabancı vatandaşlar, yeni yılın ilk gününde yardıma muhtaç çocuklar için Çalış Plajı'nda denize girdi.

Çalış Children, Charity Animal Aid adlı derneklere maddi destek sağlamak amacıyla bir araya gelen yerleşik yabancılar, yardıma muhtaç çocuklar, sokak hayvanlarına bağış toplamak için renkli kostümlerle dakikalarca suyun soğukluğuna aldırmadan denizde yüzdü. Çok sayıda vatandaşta bu anı cep telefonlarıyla kaydetmek için birbirleriyle yarıştı.

Giydikleri renkli kostümlerle Çalış sahilinde bir araya gelen çoğu İngiliz uyruklu yabancılar, denize koşarak hem yeni yılı kutladılar hem de yardıma muhtaç Türk çocuklarına ve sokak hayvanlarına destek için denizde yüzdü. Çalış Çocuklara Yardım Derneği organizasyonu için bir araya gelen yabancılar, yardıma muhtaç çocuklar, engelli çocuklar ve hayvanlar için bağış topladı.

Çalış Çocuk Derneği gönüllüsü İngiliz Cathy Harrower, derneğin 11 yıldır Fethiye'de aktif olarak faaliyet gösterdiğini söyledi. Yapılan etkinliklerde toplanan paraların çocuklara yardım için kullanıldığını vurgulayan Harrower, “Bu etkinlik her yeni yılın başında yapılıyor. Tüm yardım dernekleri davet ediliyor ve sponsorlarla etkinlik düzenleniyor. Çeşitli kostümlerle deniz giriyorlar. Hem yardım dernekleri para kazanıyor hem de güzel bir yılbaşı etkinliği yapılıyor. Etkinliğe Türk, İngiliz Alman vatandaşlar katılıyor" diye konuştu.