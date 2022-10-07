Fethiye'de yamaç paraşütü kazası: 1 ölü

Muğla'nın Fethiye ilçesinde kayalık alana düşen Rus uyruklu yamaç paraşütü pilotu hayatını kaybetti.

Kaza, Fethiye'nin Ölüdeniz Mahallesi'ndeki dünyaca ünlü yamaç paraşütü merkezi Babadağ'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçeye tatile gelen Rus uyruklu Maksim Kuzin (33) yamaç paraşütü yapmak için Babadağ'ın 1200 metredeki pistine çıktı. Hazırlıklarının ardından kalkış yapan Kuzin kısa süre sonra düştü. Rus pilotun düştüğünü görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine bölgenin sarp ve kayalık olmasından dolayı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ile Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, Rus vatandaşı olduğu belirlenen Kuzin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Bölge kayalık ve sarp olduğu için Aydın Filo Komutanlığı'ndan helikopter görevlendirildi. Helikopterle taşınan Kuzin'in cansız bedeni ön otopsi için Fethiye Devlet Hastanesine getirildi.

Kazayla ilgili soruşturma devamı ediyor.