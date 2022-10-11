Fethiye'de yamaç paraşütü kazası: 1 yaralı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yamaç paraşütüyle uçuş gerçekleştirirken kayalıklara düşerek yaralanan Hollandalı turist kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'ın 1900 metre yükseklikteki pistinden yamaç paraşütüyle atlayan Eduard Anthonie Ries De Bruin (56), kısa süre sonra henüz bilinmeyen bir nedenle kayalık alana düştü. Yapılan ihbarın ardından bölgeye Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından sedyeye alınan yaralı turist yaklaşık 250 metre taşındıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralı turistin vücudunda kırıklar oluştuğu hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.