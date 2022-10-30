Fethiye'de “Yaşam İçin Yarış” koşusu düzenlendi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, bölgeye yerleşen İngilizlerin de katılımıyla kanser hastalarına yardım ve bu konudaki araştırmalara katkı için "Yaşam İçin Yarış" koşusu düzenlendi.

Etkinlik öncesi Beşkaza Meydanı'nda toplanan katılımcılar, kanserden hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu. Fethiye Belediyesi Özer Olgun Kültür Merkezi önünden startı verilen yarışta, yaşları 7 ile 80 arasında değişen sporcular, 5 ve 10 kilometrelik parkuru tamamlayabilmek için mücadele etti.

Kanser hastalarına yardım amaçlı Fethiye Kaymakamlığı, Fethiye Turizm Tanıtım Kültür Çevre ve Eğitim Vakfı (FETAV) öncülüğünde düzenlenen etkinliğe, çoğunluğu İngiliz 350 kişi katıldı. Etkinlikte Fethiye Kaymakamı Alper Balcı ile eşi ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Harun Reşit Yiğit de mücadele etti. Etkinlik sorumlusu Pınar Urav, yaptığı açıklamada, bu yıl yarışın yedincisinin düzenlendiğini ve amacın farkındalık oluşturmak olduğunu söyledi.

Etkinlikten elde edilen gelirin Fethiye Devlet Hastanesi onkoloji bölümüne bağışlanacağını ifade eden Urav, maddi durumu iyi olmayan kanser hastalarına da yardım edileceğini kaydetti. Yarış sonunda, kategorilerinde dereceye girenlere madalya, tüm yarışçılara da katılım belgesi verildi.