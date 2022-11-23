İhlas Haber Ajansı

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Fethiye'de yatarak motosiklet kullanan sürücüye ceza yağdı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde yüzüstü yatıp, kasksız olarak motosiklet kullanarak trafiği tehlikeye düşüren gence 9 bin 563 TL ceza kesildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yüzüstü yatıp, kasksız olarak motosiklet kullanarak trafiği tehlikeye düşüren gence 9 bin 563 TL ceza kesildi.


Karaçulha Mahallesi çevre yolu üzerinde bir motosikletlinin yatar şekilde ilerlediğini gören bir vatandaş, o anları saniye saniye görüntüledi. Tehlikeli hareketler sergileyen motosiklet sürücüsü, motosikleti trafik ışıklarına kadar yaklaşık 1 kilometre boyunca yatar vaziyette ölüme meydan okuyarak kullandı. Görüntüleri izleyen Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, sürücüyü yakalamak için harekete geçti. Kısa sürede yakalanan 17 yaşındaki O.K.'ye 9 bin 563 TL ceza kesilerek, motosikleti bağlandı.

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