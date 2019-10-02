Fethiye'de 'Yaya Geçidi Nöbeti' uygulaması

İçişleri Bakanlığı'nın trafikte yaya önceliğine dikkat çekmek için başlattığı 'Önce Yaya' projesi kapsamında Muğla'nın Fethiye ilçesinde bulunan yaya geçitlerinde uygulama yapıldı.

İçişleri Bakanlığınca, 2019 yılı "Yaya öncelikli trafik yılı" ilan edilmesi nedeniyle Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı 120 polis ve 80 Jandarma ekibi yaya geçidinde uygulama yaptı.

Yaya geçitlerinin sürücüler tarafından fark edilmesi, yaya geçitlerinde yayaların geçiş üstünlüğünün vurgulanması, yayaların yaya geçitlerini kullanmalarını sağlanması amacına yönelik farkındalık sağlanması ve eğitim faaliyetlerinin gerçekleşmesi için yapılan "Yaya Geçidi Nöbeti" projesi başladı. Fethiye Kaymakamı Muzaffer Şahiner, İlçe Emniyet Müdürü Emre Süel, Belediye Başkan Yardımcısı Oğuz Bolelli daire müdürleri, STK başkanları ve Gazi İlkokulu öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte Kaymakam Şahiner broşür dağıttı ve şoförleri bilgilendirerek trafikte dikkatli olunmasını istedi.

Jandarmada Ölüdeniz, Üzümlü, Göcek Mahalleri ve okullar bölgesinde yapılan uygulamaya da İlçe Jandaram Komutanı Binbaşı Rüştü Şen ve 80 Jandarma katıldı.

Fethiye'deki uygulamalarda 200 kolluk personelinin görev aldığını belirten Kaymakam Şahiner, “Ülkemizde yayaların önceliği hakkında daha önce de kampanyalar ve düzenlemeler yapılmıştı. “Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın” başlığı altında kampanyalarımız olmuştu. Bugün de “Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz” programı kapsamında Bakanlığımızın emir ve talimatları ile, ilçemizde 34 noktada yaklaşık 200 personel ile uygulama yapıyoruz. Bunun içinde 120 polis arkadaşımız, 80 de Jandarma personelimiz yaklaşık 34 yaya geçitlerinde uygulama yapmaktadırlar. Şoförlerimizden ricam lütfen yayalarında farkına varsınlar ve geçiş önceliğini yayalara versinler” dedi.