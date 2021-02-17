İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Fethiye'de yayaya çarpan motosiklet sürücü hayatını kaybetti

Muğla’nın Fethiye İlçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya motosikletiyle çarpan sürücü hayatını kaybetti.

Muğla'nın Fethiye İlçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya motosikletiyle çarpan sürücü hayatını kaybetti.


Kaza, Kesikkapı Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Anıl Çayan'ın (24) kullandığı 48 AED 413 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Haticegül H'ye çarptı. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın etkisiyle motosikletten savrulan Çayan ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalede hayatını kaybetti. Tedavisi devam eden Haticegül H'nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.


Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.