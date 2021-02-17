Fethiye'de yayaya çarpan motosiklet sürücü hayatını kaybetti

Muğla'nın Fethiye İlçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya motosikletiyle çarpan sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, Kesikkapı Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Anıl Çayan'ın (24) kullandığı 48 AED 413 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Haticegül H'ye çarptı. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın etkisiyle motosikletten savrulan Çayan ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalede hayatını kaybetti. Tedavisi devam eden Haticegül H'nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.