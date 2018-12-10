Fethiye'de yeni yıl öncesi sahte içki operasyonu

Muğla'nın Fethiye İlçesinde, polisin yenil yıl öncesi yaptığı 'sahte içki' operasyonunda 100 litre sahte içki ile 250 şişe sahte alkol ele geçirildi.

Yaklaşan yeni yıl öncesi Fethiye Emniyet Müdürlüğü kaçakçılık ve Organize Suçlarla mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından, Foça Mahallesi'ndeki bir eğlence merkezine operasyon yapıldı.

Ekipler tarafından yapılan aramada, iş yerinin farklı noktalarına gizlenmiş ve yeni yıl gecesinde satılacağı tahmin edilen bidonlara doldurulmuş 100 litre sahte içki ile 250 şişe sahte alkol ele geçirildi.

Ele geçirilen sahte içkilerin piyasa değeri yaklaşık 35 bin lira olduğu öğrenilirken 2 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan işyeri sahibi A.Ö. ve çalışan B.B emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.