İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Fethiye'deki fuhuş operasyonunda 11 tutuklama

Muğla’nın Fethiye ilçesinde, polis ekiplerinin yabancı uyruklu kadınlara zorla fuhuş yaptırdıkları iddia edilen suç örgütne yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheliden 11’i tutuklandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, polis ekiplerinin yabancı uyruklu kadınlara zorla fuhuş yaptırdıkları iddia edilen suç örgütne yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheliden 11'i tutuklandı.


Fethiye Emniyet Müdürlüğü Asayiş büro ekipleri yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan M.A, M.E, A.İ,S.K, R.C, E.A, H.A.A, S.P, T.K, E.E, S.A, M.A, M.A, M.K, A.B ve Ş.Ö emniyetteki işlemleri tamamlandı.


Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen M.A, M.E, A.İ,S.K, R.C, H.A.A, T.K, E.E, M.A, M.K ve A.B tutuklanarak Eşen T Tipi Ceza Evine gönderilirken, S.A, M.A, Ş.Ö, E.A ise S.P adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.


Yapılan baskınlarda zorla fuhuş yaptırıldıkları belirlenen Özbekistan, Ukrayna, Kırgızistan, Moldova ve Türkmenistan uyruklu 17 kadın kurtarılmıştı.


Kadın pazarlayan şüphelilerin müşterilerine “usta gönderdim”, “yeni arabalar geldi”, “kelle başı 300 TL” şeklinde şifreli konuşmalar yaptıkları tespit edildi.


Şüphelilerin şifreli konuşmalarında polislere de “amca” ve “osmanlı” şeklinde hitap ettikleri tespit belirlenmişti

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.