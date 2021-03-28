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Fethiye'deki koyda kaçak yapılaşmaya inceleme başlatıldı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde bir koyda kaçak yapılaşma olduğu iddiası üzerine, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce inceleme başlatıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir koyda kaçak yapılaşma olduğu iddiası üzerine, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce inceleme başlatıldı.


Edinilen bilgiye göre, Göcek Mahallesi İnceburun Koyu'na bir grup tarafından ahşap direkler dikildiği bilgisi üzerine bir grup vatandaş bölgeye gitti. Koyda çalışma yapan işçilerle vatandaşlar arasında gerginlik yaşanması üzerine bölgeye jandarma, zabıta, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Fethiye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. İki grup arasındaki gerginlik jandarma ekiplerince önlendi ve grup dağıtıldı. Koydaki yapılaşmayla ilgili, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerince inceleme başlatıldığı öğrenildi.

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