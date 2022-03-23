Fethiye'deki mezara yapılan saldırı tepki çekti

Muğla'nın Fethiye ilçesinde ülkücü Sadettin Dirgen'in Babataşı Mahallesi'ndeki mezarında bulunan Türk bayrağının sökülüp bir kenara atılmasına tepki gösteren Fethiye Ülkü Ocakları Şube Başkanı Selman Yellice, saldırıya tepki gösterip kimliği meçhul bu kişi ya da kişilerin bulunup cezalandırılmasını istedi.

Yaklaşık 42 yıl önce Ülkü Ocakları Fethiye Şubesine kayıtlı Sadettin Dirgen (16), karşıt görüşlü kişiler tarafından öldürülmüştü. Geçtiğimiz aylarda Fethiye Ülkü Ocakları Başkanlığı tarafından yaptırılan mezarın başındaki Türk Bayrağı'nın direği ile mezarın mermer bölümü kimliği meçhul kişi ya da kişiler tarafından sökülüp tahrip edildi. Mezarın başındaki Türk Bayrağı direğini de söküp atan kimliği meçhul kişi y ada kişiler ortadan kayboldu. Çevre sakinlerinin Fethiye Ülkü Ocakları Başkanı Selman Yellice'ye konuyu bildirmesinin ardından Başkan Yellice Ülkücü Sadettin Dirgen'in mezarına giderek Türk Bayrağını mezarın başına tekrar yerleştirip açıklamada bulundu.

Başkan Yellice, “Bunu yapanlar bir an önce bulunacak ve hesabı sorulacak. Geçtiğimiz günlerde 16 yaşında davası uğruna şehit olan Fethiyeli ülkücü şehidimiz Sadettin Dirgen'in mezarını yaptırmıştık. Mezarın başında da şanlı Türk Bayrağımız bulunmakta idi. Ama ne yazık ki kim olduğu belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından mezara çirkin bir saldırı düzenlenmiş ve bayrağımız da direği ile birlikte çalıların arasına atılmış durumda. Sadettin Dirgen 16 yaşında Fethiye'nin Günlükbaşı Mahallesi'nde hayatının bağrında ülküsü, vatanı ve bayrağı uğruna şehit düşmüş ülkücü bir vatan yiğididir. Bütün kayıtlara da böyle geçmiştir. Bu saldırıyı yapan alçaklar bulunana kadar bu işin peşini bırakmayacağız. Bu saldırının hesabını soracağız” ifadelerinde bulundu.