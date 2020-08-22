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Fethiye'deki orman yangını kontrol altına alındı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.


Havanın karanlık olması nedeniyle sadece karadan müdahale edilebilen yangında 1 hektarlık alan zarar gördü. Yangın, saat 22.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle Ölüdeniz Mahallesi Kıdrak mevkiinde ormanlık alanda yangın çıktı.


Kısa sürede büyüyen yangına Fethiye Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 10 arazöz, 3 ilk müdahale aracı, 5 tanker, 60 yangın söndürme işçisi ve Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye İtfaiye Grup Amirliğine bağlı 3 itfaiye aracı müdahale edildi. Bölgedeki otelde tatilini geçiren ve otel çalışanları ile birlikte çok sayıda vatandaş da yangın söndürmeye çalışmalarına destek verdi.


Ekiplerin yoğun mücadelesiyle kontrol altına alınan yangında yaklaşık 1 hektar alan zarar görürken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

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